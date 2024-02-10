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Gündem Kopan dorse trafiği kilitledi
Gündem

Kopan dorse trafiği kilitledi

Yeniakit Publisher
2024-02-10 17:00:00 -
Kopan dorse trafiği kilitledi

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesi yerinden koptu.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı viyadükler mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklü tır, viyadükler mevkiinde sürücüsünün fren yapması sebebi ile dorse yerinden koparak yola savruldu.

Kaza sebebi ile kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten açıldı.

Kaza sebebi ile Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluşurken, bölgeye çağrılan vinç ile dorsenin kaldırılması çalışmalarına başlandı.

Öte yandan, kaza ve uzun araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

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