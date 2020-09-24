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Aktüel Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama
Aktüel

Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama

Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:03:53 -
Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 8 yaralıya ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de olay yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.


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