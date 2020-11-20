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Aktüel Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Aktüel

Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:51:42 -
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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