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Kop Dağı Geçidi ulaşıma tekrar açıldı

Kop Dağı Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:24
Kop Dağı Geçidi ulaşıma tekrar açıldı

Akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle bazı araçların kayması nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nin, ulaşıma açılması için yaklaşık 4 saatlik çalışma yürütüldü.

Bayburt ve Aşkale Bölge Trafik ekiplerince kontrollü olarak trafiğe açılan yolda, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalara destek verdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:24
  1. Bayburt
  2. Kop Dağı Geçidi
  3. Kop Dağı Geçidi ulaşım

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