0553 313 94 23

Konyaspor'un yeni golcüsü Riad Bajic

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran bonservisi Udinese'de olan golcü oyuncu Riad Bajic Konyaspor ile anlaşma sağladı.

11 Haziran 2019 Salı 15:01
Konyaspor'un yeni golcüsü Riad Bajic

Daha önce Konyaspor formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic’in 13 Haziran Perşembe günü Konya’ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir’de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor’da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:01
  1. Riad Bajic
  2. Konyaspor
  3. Medipol Başakşehir
  4. Udinese

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etkisiz hale getirilen gri listede aranan teröristin bir çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı
    1. Etkisiz hale getirilen gri listede..
    2. Karaköprü Belediyespor’da altyapı..
    3. Amed Sportif Faaliyetler’in..
    4. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    5. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    6. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    7. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    8. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    9. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    10. Mezar taşının üzerinde telefon..
    11. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    12. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    13. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    14. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    15. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    16. Söke halkı yollardan şikayetçi
    17. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    18. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    19. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    20. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    21. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    22. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    23. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    24. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    25. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    26. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    27. CHP TBMM Grup Toplantısı
    28. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    29. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    30. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!