Konyaspor'un bitmeyen Aatif Chahechouhe aşkı!
Fenerbahçe'de meniskus yırtığı nedeniyle operasyon geçiren ve Süper Lig'in ilk 2-3 haftalık periyodunda forma giymesi imkansız olan Aatif için Konyaspor'un inadı sürüyor.05 Ağustos 2018 Pazar 11:22
Fenerbahçe'de taraftarların istemediği adam haline gelen Aatif Chahechouhe için Konyaspor'un inadı sürüyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, eski oyuncusunu mutlaka takımında görmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar'ın, Aatif'in Fenerbahçe'deki maaşını da karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.
Yönetim, bu konuda Cocu'nun vereceği son kararı bekliyor.
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