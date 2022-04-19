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Spor Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı
Spor

Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı

Konyaspor taraftarı bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini babasına sorması duygusal anlar yaşattı. Konyaspor sosyal medya hesabından "Yeni nesillerde yaşayacak adın" ifadeleriyle paylaşılan görüntüde yeşil-beyazlı formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 20:29:00 -

Süper Lig'in başarılı ekibi Konyaspor'da 11 Ocak'ta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısı yaşamaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yürekleri dağladı.

"Ahmet Çalık oynayacak mı?"

Konyaspor taraftarı bir çocuğun babasına karşılaşmada Ahmet Çalık'ın forma giyip giymeyeceğini sorması duygusal anlar yaşattı. Yeşil-beyazlı kulübün "Yeni nesillerde yaşayacak adın" ifadeleriyle paylaştığı videoda Konyaspor formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.

Ahmet Çalık

Ne olmuştu?

11 Ocak 2021'de Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmiş ve kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edilmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti

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