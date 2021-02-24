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Spor Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız
Spor

Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı oyuncuları Cikaleshi ve Diomande, galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takım olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:17:00 -
Konyasporlu Cikalleshi ve Diomande: Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız

Yeşil-beyazlı ekip, 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Plaut yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper, Anicic, Volkan ve Musa Çağıran katılmadı. Hadziahmetovic, Sehic, Shengelia ve Sekidika’nın takımla çalıştığı antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti.

6 maçlık kötü gidişattan sonra alınan Denizlispor ve Malatyaspor galibiyetleriyle son verdiklerini ifade eden Sokol Cikalleshi, Gaziantep FK maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cikalleshi, ''Ben gollerimden öte Konyaspor’un başarısını önemsiyorum. Bu maçta önemli olan da Konyaspor’un galip gelmesiydi. Buna katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Çünkü bizi burada harikulade destekleyen taraftarlarımız var. Atmosferi de çok güzel bir takıma sahibiz. Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir takımız" dedi.

Yeni Malatyaspor maçında 2-0 geriden gelerek aldıkları 3-2’lik galibiyetin daha da anlam kazanması adına Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Diomande, "Bizim için çok önemli olan bir maçtı. Maça kesinlikle kazanmak için çıktık. Ama maalesef soyunma odasına 2-0 yenik durumda girdik. Daha sonra benim attığım golle birlikte takımımız daha da ateşlenmiş oldu. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman takımımız ligde hak ettiği yere doğru yükselişe geçecektir” dedi.

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