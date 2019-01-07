0553 313 94 23

Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmlarını sürdüren Atiker Konyaspor, Hırvatistan takımlarından Rijeka'da forma giyen sol bek Leoand Zuta ile anlaştığı belirtildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:39
Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma sağlandı

Atiker Konyaspor devra arası transferinde ilk imzayı atmak üzere. 

Sürpriz sol bek hamlesi!

Yeşil-Beyazlılar, Hırvatistan 1.Lig ekiplerinden Rijeka'nın Makedon asıllı İsveçli sol beki Leoand Zuta ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun yarın akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek transfer komitesiyle masaya oturup sözleşme detaylarını konuşacak.Tarafların gerçekleştireceği son görüşme sonrası pürüz çıkmaması durumunda başarılı oyuncu yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.Öte yandan Makedon basınında çıkan haberlerde bu transfer için Konyaspor'un kasasından yaklaşık 400-500 bin Euro civarında bir bonservis bedelinin çıkacağı öne sürüldü.İsveç ekibi Hacken altyapısında yetişen Zuta, 2015-16 sezonunda Rijeka'ya transfer oldu. İlk sezonunda 26 maçta oynayan başarılı savunmacı sonraki sezonlarda takımın değişilmez isimlerinden oldu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zuta, Rijeka formasıyla toplamda 109 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti. 

Kaynak:Konyanınsesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:39
  1. Antalya
  2. Atiker Konyaspor
  3. Konyaspor
  4. Leoand Zuta
  5. Rijeka
  6. Hırvatistan
  7. Makedonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kudüs Filistin’in ebedi başkenti olarak kalacaktır”
    1. “Kudüs Filistin’in ebedi başkenti..
    2. Barcelona şampiyonluk yarışında farkı..
    3. Cengiz Arslan kimdir?
    4. Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma..
    5. Gazzeli çocuklardan Filistinli..
    6. "Başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile..
    7. Ordu'da eğitime kar engeli
    8. Ankara'da dağda mahsur kalan 7 kişi..
    9. Griffiths ve Husilerin lideri,..
    10. Kar nedeniyle mahsur kalan 75 kişi..
    11. İran ekonomide Türkiye'yi örnek..
    12. Mısır'da aynı anda cami ve katedral..
    13. Adıyaman'da sağanak
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2019
    15. Real Madrid, Brahim Diaz'ı transfer etti
    16. İran banknotlardan 4 sıfır atmaya..
    17. Brezilya ve Honduras'ın..
    18. Muş'ta karda mahsur kalan 75 kişi..
    19. Kemalistler Türk Bayrağı Kanununu da..
    20. Çorum'da eğitime kar engeli
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı