Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma sağlandı

Atiker Konyaspor devra arası transferinde ilk imzayı atmak üzere.

Sürpriz sol bek hamlesi!

Yeşil-Beyazlılar, Hırvatistan 1.Lig ekiplerinden Rijeka'nın Makedon asıllı İsveçli sol beki Leoand Zuta ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun yarın akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek transfer komitesiyle masaya oturup sözleşme detaylarını konuşacak.Tarafların gerçekleştireceği son görüşme sonrası pürüz çıkmaması durumunda başarılı oyuncu yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.Öte yandan Makedon basınında çıkan haberlerde bu transfer için Konyaspor'un kasasından yaklaşık 400-500 bin Euro civarında bir bonservis bedelinin çıkacağı öne sürüldü.İsveç ekibi Hacken altyapısında yetişen Zuta, 2015-16 sezonunda Rijeka'ya transfer oldu. İlk sezonunda 26 maçta oynayan başarılı savunmacı sonraki sezonlarda takımın değişilmez isimlerinden oldu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zuta, Rijeka formasıyla toplamda 109 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti.

Kaynak:Konyanınsesi