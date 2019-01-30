Konyaspor'dan büyük hedefler için "birlik" çağrısı

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, daha büyük hedeflere yürümek için topyekun bir şehrin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, Konya'nın bütün dinamiklerini Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapmaya çağırdı.

Kulluk, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesinde tüm taraftarları takımın etrafında kenetlenmeye davet etti.

Konyaspor Kulübünün tüm unsurlarıyla her alanda dikkatle takip edildiğini vurgulayan Kulluk, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzdaki çok değerli arkadaşlarımızın, teknik heyetimizin, futbolcularımızın, kulüp profesyonellerimizin, yerel medyamızın ve elbette taraftarlarımızın bugün bulunduğumuz noktada çok önemli katkıları olmuştur. Bundan sonrası için hepimizin hedefi, mevcut durumu önce kalıcı hale getirmek, sonrasında ise üzerine koyarak emin adımlarla bir üst kademeye çıkarmak olmalıdır. Bu durum söylemlerden çok icraatlarla mümkündür. Bizler kulübümüzü yönetirken prensip olarak bu dönemde konuşmak yerine yapmayı, proje üretmeyi ve bu projeleri hayata geçirmeyi tercih ettik."





- "Potansiyelimizin farkındayız"





Kulluk, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibiyle anlaşmalarının ardından saha dışında yaptıklarının saha içindeki başarılı sonuçlarla birleşmesinin ardından yeni hedeflerin kendiliğinden açıldığını belirtti.

Bundan sonra da sağlam adımlarla yürümek için daha çok desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Kulluk, şöyle devam etti:

"Bizler bu süreçte ailemize, işlerimize, özel hayatımıza ayırdığımız zamanın büyük bölümünden feragat ederek daha çok çalışacağız. Başta sayın hocamız olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcularımız zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla efor sarf edecek, taraftarlarımız bir önceki maçtan daha fazla sayıda ve çok daha büyük sinerjiyle tribünde yerini alacak. Buna inancımız sonsuz. Ancak, çok daha büyük hedeflere yürümek için hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu saydıklarımız yeterli olmayacak. Söz konusu olan topyekun bir şehrin ayağa kalkması, aynı duygu ve düşüncelerle aynı hedefe doğru yürümesidir. Bunun için Konya'nın bütün dinamiklerinin Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapması ve ellerini taşın altına koyması gerekmektedir. Potansiyelimizin, tecrübemizin ve şehrin enerjisinin farkındayız. Bu gücü tam anlamıyla yanımızda hissettiğimizde önünde durulamayacak bir dip dalganın Süper Lig'i etkisi altına alacağına inanıyoruz."



