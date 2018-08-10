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Konyaspor'da sponsorluk sözleşmesi

Konyaspor, formada sırt bölümü ve şortla, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kuzey tribünü için İttifak Holding ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:54
Konyaspor'da sponsorluk sözleşmesi

Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende, İttifak Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür etti.

Anadolu takımları için sponsorluk anlaşmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kulluk, gelecek yıl sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila da Konyaspor yönetimine başarı dileğinde bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübe beş yıldır sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatan Atila, Konyaspor'un kendileri için bir değer olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından taraflar anlaşmayı imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:54
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