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Spor

Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:24:33 -
Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.


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