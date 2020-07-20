Konyaspor’da keyifler yerinde
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Konyaspor maçtan 4-3 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor ligde kalmayı garantiledi.
Başakşehir ile şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor bu akşam büyük bir şok daha yaşadı.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmada 3-1 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda Konyaspor maçtan kopmayarak art arda attığı gollerle Trabzonspor'un karşısında 4-3'lük üstünlük sağladı.
Hakem bitiş düdüğünü çaldı ve Trabzonsporlu oyuncular stattan büyük üzüntüyle ayrıldı.
Konyaspor cephesinde ise sevinç çığlıkları hakimdi.
Konyaspor geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşılaşmasında 4-3 galip gelerek 3 puanın sahibi olmuştu.