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Spor

Konyaspor’da keyifler yerinde

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Konyaspor maçtan 4-3 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor ligde kalmayı garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:09:00 -
Konyaspor’da keyifler yerinde

Başakşehir ile şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor bu akşam büyük bir şok daha yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmada 3-1 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Konyaspor maçtan kopmayarak art arda attığı gollerle Trabzonspor'un karşısında 4-3'lük üstünlük sağladı.

Hakem bitiş düdüğünü çaldı ve Trabzonsporlu oyuncular stattan büyük üzüntüyle ayrıldı.

Konyaspor cephesinde ise sevinç çığlıkları hakimdi.

Konyaspor geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşılaşmasında 4-3 galip gelerek 3 puanın sahibi olmuştu.

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