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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada 4 gruba ayrılan ve 4'e 1 pas çalışması ile idmana devam eden futbolcular, topla oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Moryke Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
  1. Atiker Konyaspor
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  3. Göztepe
  4. hazırlık
  5. Spor Toto Süper Lig

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