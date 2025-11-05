  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi resmen başladı
Spor

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

Süper Lig takımlarından Tümosan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkan Vekili Ali Kaya ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, “Dün Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Dün karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle ve bu güzel kulüple bu büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi takım, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'KONYASPOR'A GELİRKEN ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEDİM'

Konyaspor yönetimi ve taraftarıyla enerjisinin tuttuğunu söyleyen Çağdaş Atan şu şekilde konuştu:

"Açıkçası Konyaspor’a gelirken çok fazla düşünmedim. Konyaspor’a gelmek için iki günde yolculuk yaptık. Farklı yerlerdeydim. Biraz koşa koşa gelmişiz gibi oldu. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Konyaspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Konyaspor için vermek. Güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Öncelikle başkanımızla ve yönetimimizle, daha sonra taraftarlarımızla enerjimiz tuttu. Umarım bu enerjimizi daha yükseğe taşıyarak oynayacağımız iyi oyunlarla, alacağımız iyi sonuçlarla tekrardan bu stadyumu dolduracağımız, coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Açıkçası sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

Sanayi kenti Konya’nın Brezilyalı vergi şampiyonu: Konyasporlu futbolcu 12 milyon lira ile kentte en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu
Sanayi kenti Konya’nın Brezilyalı vergi şampiyonu: Konyasporlu futbolcu 12 milyon lira ile kentte en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu

Ekonomi

Sanayi kenti Konya’nın Brezilyalı vergi şampiyonu: Konyasporlu futbolcu 12 milyon lira ile kentte en çok vergi ödeyen 12. kişi oldu

37 maçta 14 galibiyet yeterli olmadı! Bir dönem bitti
37 maçta 14 galibiyet yeterli olmadı! Bir dönem bitti

Spor

37 maçta 14 galibiyet yeterli olmadı! Bir dönem bitti

Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor

Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı! Konyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu
Gündem

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

İstanbul'da diş hekimliği okuyan başörtülü bir üniversite öğrencisine ''Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi b..
Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?
Dünya

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Cinsel saldırı vakalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa’da bu defa polisler, gözaltındaki bir kadına tecavüz etti. Gözaltınd..
Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı
Gündem

Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Demirtaş'la ilgili AİHM kararına ilişkin "Kararda belirtilen ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinaft..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23