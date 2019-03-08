Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları08 Mart 2019 Cuma 17:17
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 3 kombine pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne takımla birlikte çalışmalara başlarken, Adis Jahovic ile Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.
YORUM YAZ