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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

07 Mart 2019 Perşembe 17:17
Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:17
  1. Atiker Konyaspor
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. hazırlık
  5. Kayacık Tesisleri
  6. Spor Toto Süper Lig

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