Konyaspor’da 2. İlhan Palut dönemi resmen başladı!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Palut, daha önce 2021-2023 tarihleri arasında yeşil beyazlı ekipte görev yapmıştı.
Konyaspor'da 2. İlhan Palut, dönemi resmen başladı. 49 yaşındaki teknik adam kendisini 1.5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan Ömer Atiker'de bulundu.
Basın Sözcüsü Cengiz Yönet yaptığı açıklamada; “MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur. İlhan Palut hocamızın, Konya’nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı’nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz” dedi.