Konyaspor'a kupada büyük şok! 3-0
Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.Lig ekibi Kahramanmaraşspor'a 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı.01 Kasım 2018 Perşembe 02:50
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kahramanmaraşspor ile Konyaspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
KONYASPOR KUPAYA VEDA ETTİ!
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig takımı Konyaspor'u 3-0 mağlup edip tur atlayan takım oldu.
Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.
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