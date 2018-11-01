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Konyaspor'a kupada büyük şok! 3-0

Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.Lig ekibi Kahramanmaraşspor'a 3-0 yenilerek büyük şok yaşadı.

01 Kasım 2018 Perşembe 02:50
Konyaspor'a kupada büyük şok! 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kahramanmaraşspor ile Konyaspor, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

KONYASPOR KUPAYA VEDA ETTİ!

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, sahasında Süper Lig takımı Konyaspor'u 3-0 mağlup edip tur atlayan takım oldu.

Kahramanmaraşspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Cerem Talha Dinçer, 90. dakikalarda Yusuf Emre Kasal kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 02:50
  1. Atiker Konyaspor
  2. Kahramanmaraşspor
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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