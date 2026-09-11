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Spor Konyaspor, Trabzon'a evinde boyun eğmiyor
Spor

Konyaspor, Trabzon'a evinde boyun eğmiyor

Yeniakit Publisher
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Konyaspor, Trabzon'a evinde boyun eğmiyor

Konyaspor ligde Trabzonspor’a iç sahada oynadığı son 6 maçta 1 kez yenildi.

Tümosan Konyaspor, yarın evinde karşılaşacağı Trabzonspor’a ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, bugüne kadar Trabzonspor ile iç sahada oynadığı son 6 maçın 2’sini kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise Konyaspor 2-1 galip geldi.

2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, 2024-2025 sezonunda da Konyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon’da oynanan ilk maçı Trabzonspor 3-1 kazanırken, Konya’daki maçtan ise Anadolu Kartalı 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Ayrıca iki takım geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Antalya’da karşılaşmış ve hakem hatalarının yaşandığı 90 dakikayı Karadeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.

Konyaspor, yarınki maçı da kazanarak hem bu seriyi sürdürmek hem de ligdeki galibiyet orucuna son vererek çıkış yakalamak istiyor.

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