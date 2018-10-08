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Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama...

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 01:20
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama...

Gol yeme problemlerinden bahseden Çalımbay, "Gol yiyoruz ve çok gol kaçırıyoruz. Sadece Fenerbahçe maçında gol atamadık. Beşiktaş'ı 10 kişi yakaladık ama değerlendiremedik. Son paslara dikkat edemedik. Az kalsın maç da gidiyordu. Düzeleceğiz, bu ara bizim için iyi olacak" dedi.

''RAHATÇA KAZANACAĞIMIZ BİR MAÇTI''

Hatalarına üzüldüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Jens Jonsson'un sakatlanıp çıkması bizim için kötü oldu. Penaltıyı saymıyorum ama birçok pozisyon kaçırdık. Rahatça kazanacağımız bir maçtı ama berabere kaldık. Yapacak da bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 01:20
  1. Rıza Çalımbay
  2. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
  3. Konyaspor
  4. Beşiktaş

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