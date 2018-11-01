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Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbol disiplin ister, yürek ister

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kahramanmaraşspor yenilgisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 02:54
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbol disiplin ister, yürek ister

Atiker Konyaspor Teknik DirektörüRıza Çalımbay, Kahramanmaraşspor karşısında şans verdiği oyuncuların bu fırsatı iyi değerlendiremediklerini belirtti.

''FUTBOL DİSİPLİN İSTER, YÜREK İSTER''

Bu tür maçların zor olduğunu oyuncularla paylaştığını dile getiren Çalımbay, "Bu maçta, az şans verdiğimiz tüm arkadaşlarımızı oynattık. Onlardan da çok şey bekliyorduk. Maalesef bu şansı kullanamadılar. Kupada sürprizler oluyor. Her halde üçüncü veya dördüncü Süper Lig takımı elendi. Futbol ciddi bir iştir. Disiplin ister, yürek ister. Bugün Kahramanmaraşspor çok arzulu ve istekli oynadı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 02:54
  1. Rıza Çalımbay
  2. Konyaspor
  3. Kahramanmaraşspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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