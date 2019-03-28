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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

28 Mart 2019 Perşembe 18:38
Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 4'e 1 ve üç seri olarak üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, koşu ile sona erdi.

İdmana, Adanaspor ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncular ile Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne, Moryke Fofana ve milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore katılmazken, Mücahit Atalay ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:38
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