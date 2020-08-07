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Spor

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten'den genel kurul değerlendirmesi:

"Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. Hemen arkasından planlanmış şekilde transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi bir şekilde yapacağız" - "Bülent hocayla (Korkmaz) 1,5 yıllık anlaşmamız var. Yarım sezonu bitmiş oldu. Önümüzdeki sezon inşallah hocamızla devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:06:34 -
Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten'den genel kurul değerlendirmesi:

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, vakit kaybetmeden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.

Öten, Konyaspor'un olağan genel kurulunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun 384 delegenin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Öten, bundan sonrasıyla ilgili çok iyi şeylerin olacağına inandıklarını ve Konyaspor'un layık olduğu yere geleceğini aktardı.

Öten, yönetim kurulunun seçilmesiyle çalışmalara hızla başlanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. Hemen arkasından planlanmış şekilde transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi bir şekilde yapacağız. Zaten önceden planlamaları vardı ama 'yeni yönetim olur, başkası gelir' diye biz bunların her birini askıya almıştık. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce Konyaspor'umuzu lige hazır hale getirip hocamızın görüşlerini alarak inşallah hemen nokta transferlerle elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."


- "Hocamızla devam edeceğiz"


Teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık anlaşmanın olduğunu anımsatan Öten, "Bülent hocayla 1,5 yıllık anlaşmamız var. Yarım sezonu bitmiş oldu. Önümüzdeki sezon inşallah hocamızla devam edeceğiz. Normal şartlarda da devam edecektik." dedi.


- Sözleşmesi biten oyuncular


Öten, sözleşmesi biten oyuncuların durumuyla ilgili sorulan bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar da bu kongreyi bekliyorlar. Hocamızın vermiş olduğu raporlar var. Dediğim gibi hiç vakit geçirmeden pazartesiden itibaren oyuncularımızdan kalacak olanlarla hemen anlaşma yoluna gidip bir an önce onların kafasındaki soru işaretlerini giderip takımın ana iskeletini oluşturmak için elimizden geleni yapacağız."


- "Ömer Ali ve Serkan için resmi teklif gelmedi"


Yeşil-beyazlı oyunculardan Ömer Ali Şahiner ve Serkan Kırıntılı hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili Güven Öten, şunları kaydetti:

"Şu anda ne Serkan ne de Ömer Ali ile ilgili resmi olarak gelen hiçbir şey yok. Belki mevcut kulüpler de genel kurulumuzu bekliyor olabilirler. Önümüzdeki hafta eğer bunlarla ilgili resmi bir teklif gelirse tabii ki değerlendirilir, futbolcularla konuşulur. Sonunda Konyaspor'un menfaatine olacak bir noktadaysa değerlendirilir."

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