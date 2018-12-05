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Konyaspor Kulübü badminton takımı kuruyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
Konyaspor Kulübü badminton takımı kuruyor

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, bedensel engelliler badminton takımı kuracak.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Hilmi Kulluk başkanlığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında önemli bir karara imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetimimiz, kulübümüz bünyesinde yeni bir takımın ivedilikle oluşturmasını gündemine aldı. Görüşmeler neticesinde Dünya Engelliler Günü'nde bedensel engelliler badminton takımının kuruluşu oy birliğiyle gerçekleşmiş oldu. Konyaspor'umuzun bu branşta ilk hedefi olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini hak ettiği yere taşımak olacak." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
  1. bedensel engelliler badminton
  2. Hilmi Kulluk
  3. Konyaspor Kulübü

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