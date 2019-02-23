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Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor yarın sahasında İM Kayserispor'u konuk edecek. Son yedi maçını kaybetmeyen Konyaspor ile son sekiz maçında yenilmeyen Kayserispor bu serilerini devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor yarın sahasında İM Kayserispor'u konuk edecek. Son yedi maçını kaybetmeyen Konyaspor ile son sekiz maçında yenilmeyen Kayserispor bu serilerini devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

24 Şubat Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor Kayserispor muhtemel 11'ler

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Fofana, Milosevic, Mücahit Can Akçay

Kayserispor: Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü

22 Şubat Cuma

Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova)

Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi

Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
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