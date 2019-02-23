Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor yarın sahasında İM Kayserispor'u konuk edecek. Son yedi maçını kaybetmeyen Konyaspor ile son sekiz maçında yenilmeyen Kayserispor bu serilerini devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor yarın sahasında İM Kayserispor'u konuk edecek. Son yedi maçını kaybetmeyen Konyaspor ile son sekiz maçında yenilmeyen Kayserispor bu serilerini devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Konyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 24 Şubat Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Konyaspor Kayserispor muhtemel 11'ler Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Fofana, Milosevic, Mücahit Can Akçay Kayserispor: Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü 22 Şubat Cuma Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova) Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi) 23 Şubat Cumartesi Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 24 Şubat Pazar 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman) 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom) 25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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