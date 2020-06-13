  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:42:59 -
Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan, yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı