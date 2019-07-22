Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında genç oyuncu Erdon Daci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulübü, 2019-2020 sezonu sonunda olan sözleşmesi sona erecek olan futbolcu Erdon Daci için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda imza töreni düzenledi. Erdon Daci attığı imza ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

2023 yılına kadar Konyaspor’da forma giyecek olan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu, kendisine inananları mahcup etmemek için çok çalışacağını ve Konyaspor ile büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Erdon Daci, “Aykut hocam, başkanımız, yöneticilerimiz ve takımdaki ağabeylerim bana çok inandı. Bu üzerime büyük bir sorumluluk getirdi. Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. Bolu’da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bu sezon hem kendi adıma hem de takımımız adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.