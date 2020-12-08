Konyaspor devre arasına "mutlu" girmek istiyor

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde oynayacakları 10 maçı da güzel bir şekilde atlatıp, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

Kartal, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından beri çok fazla sakatlık ve hastalık yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden futbol dünyasının da çok zor günler geçirdiğini ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bu zor şartlar altında bütün kulüpler, teknik adamlar, futbolcular ve personel zorlu bir mücadele veriyoruz. Bütün bunların yanında biz ayrıca sakatlık şansızlıkları da yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen takım olarak iyi çalışan ve birbirine saygı duyan bir ekibiz. Sakatlık ve hastalıklardan dolayı son dönemlerde yapmış olduğumuz sistem değişiklikleri, rakibe göre yaptığımız hamlelerimiz karşılık buldu. Benim felsefem futbolu çirkinleştirmeyen, futbolu hücumsal anlamda oynamaya çalışan bir takım yaratmak. Hücum futbolunu iyi uyguladığımızı düşünüyorum."

Kartal, bir oyuncunun maç boyunca uzun koşmasından ziyade topun oyuncuda kalmasını önemsediğini vurgulayarak, "Sistemden sisteme geçebiliyoruz. Sistem konusunda inatçılığımız yok. Bunu da iyi aktardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız da buna iyi bir cevap verdi. Kazanmasını bildik. İlk yarıda 10 maçımız daha var. İyi futbolumuzu sürdürmek ve üstüne koyarak ilk devreyi iyi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Konyaspor'a geldikten sonra takımın çehresini, vizyonunu değiştirmeyi düşündüklerini aktaran Kartal, bir plan çerçevesinde Konyaspor'da bazı sistem değişikliklerini uyguladıklarını ve bunu da oyuncuların çok çabuk benimsediğini söyledi.





- Kaleci Sehic: "Sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız"





Kaleci İbrahim Sehic ise Konyaspor'un bu sezon şimdiye kadar çok iyi performans sergilediğini kaydetti.

Takımın her gün daha da güçlendiğini vurgulayan Sehic, "Bunu da skora yansıtmayı başardık. Ümit ediyorum ve öngörüyorum ki önümüzdeki maçlarda da başarımızı sürdürüp, sezonu iyi bir noktada tamamlayacağız." dedi.

Sehic, bu hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek Ankara'dan galibiyetle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.





- Antrenman





İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Futbolcular idmanda, koşu, topla ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.



