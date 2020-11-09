  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'nın parkları sonbahar görüntüsüyle büyülüyor
Aktüel

Konya'nın parkları sonbahar görüntüsüyle büyülüyor

Konya'da devasa yapılarıyla insanları doğa ile iç içe hissettiren parklar, içerisindeki ağaç çeşitliliği sayesinde sonbahar mevsimde ayrı bir görsel şölen oluşturuyor - Evcil hayvanlara da adeta "barınak" olan parklar, kedi, köpek ve çeşitli kuş türleriyle daha da şenleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:26:17 -
Konya'nın parkları sonbahar görüntüsüyle büyülüyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yerlerinden olan parklar, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Merkez Meram ilçesindeki Karaaslan Hadimi ile Kozağaç parkları, büyüklükleriyle dikkat çekerken, ağaç çeşitliliği bakımından da adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Sonbaharda yaprakların sararması ve kızarmasıyla farklı renk tonlarına bürünen parklar, izlemeye doyulmayan bir görüntü oluşturuyor.

Mevsimin tüm renklerinin bir arada görülebildiği parklara gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tablolarını aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Konyalıların yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşların da ilgisini çeken rengarenk parklar, arkadaşları veya aileleriyle gelenlerin stres atmasını ve şehrin gürültüsünden biraz da olsa uzaklaşmasını sağlıyor.

Havaların soğuması ve yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle ziyaretçi bakımından yoğunluk yaşanmasa da adeta gökkuşağını andıran renklere kayıtsız kalamayan bazı vatandaşlar, fotoğraf çekmek için parkları ziyaret ediyor.

İçerisinde bulunan evcil hayvanlara da adeta "barınak" olan parklar, kedi, köpek ve çeşitli kuş türleriyle daha da şenlenirken, renk dokusu, yapay göletleri, kameriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti
Gündem

Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti

Muhalif çıkışlarıyla tanınan dizi oyuncusu Fırat Tanış'ın milyonlarca insanı etkileyen koronavirüse ilişkin sözleri tepki çekti...
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay