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Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi gerçekleştirildi

Konya’da AK Parti 72.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:38
Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi gerçekleştirildi

Konya’da AK Parti 72. İlçe Danışma Meclisi Toplantıları geçtiğimiz hafta 31 İlçede düzenlenen programlarla gerçekleştirildi.


AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 72. İlçe Danışma Meclisleri, 31 İlçede yoğun katılımla yapıldı. Toplantılarında teşkilat mensupları ile bir araya gelinerek istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.


Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 24 Haziran ve 31 Mart’ta gerçekleştirilen iki seçimde de Konya’nın yüksek bir oyla kendilerini desteklediğini ve davalarına bağlılıklarını ilk günkü gibi devam ettirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Angı, “Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında toplandı. Konya olarak her iki seçimde de büyük bir başarı yakaladık. Tüm teşkilatımız topyekun sahada son derece hassas bir çalışma yürüttü. Konyalı hemşehrilerimizin geride bıraktığımız seçimlerde bizlere verdiği destek sorumluluğumuzu birkaç kat arttırdı. Bu sebeple bundan sonra çok daha gayretli olacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Dünyada mazlumların son kalesi Türkiye”


AK Parti’nin siyasi bir oluşumdan çok daha fazla anlamlar barındırdığını kaydeden Angı, “AK Parti yalnızca bir siyasi parti değildir. AK Parti bir dava hareketidir. Bu sebeple partimize ve davamıza her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Son dönemde yaşananlar ortada. Bugün her zamankinden daha güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Hem şehrimizde hem de tüm Türkiye’de bu partinin kurucusu ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Başımızda tüm dünyanın kabul ettiği büyük bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin geleceği adına pek çok risk aldı. Eğer bu kadar ihanet girişimi olmasaydı ülkemiz bugün çok farklı yerlerde olabilirdi. Buna rağmen dünyada mazlumların son kalesi ve tek umudu hala Türkiye. AK Parti Teşkilatları olarak ana kadememiz, ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle yönetimlerimiz, sandık kurullarımız milletvekillerimiz ve belediyelerimizle büyük ve güçlü bir aileyiz. Hepimiz ülkemizin huzur ve refahı için çalışmak ve gayret etmek zorundayız. AK Parti teşkilatları olarak daha güzel başarılara imza atmak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terimizin son damlasına kadar azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, konuşmasının sonunda organizasyonlarda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti.


Toplantıya, 72. İlçe Danışma Meclislerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya milletvekilleri, İlçe ve belediye başkanları ve tüm teşkilat kademeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:38
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