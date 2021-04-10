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Yaşam Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: Gururluyuz, kökleri kazınsın
Yaşam

Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: Gururluyuz, kökleri kazınsın

Hakkari'de 5 Eylül 2015'te aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun bulunduğu 16 askerin şehit olduğu terör saldırısına planlayarak katılan teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehit Köseoğlu'nun annesinin yüreğine su serpti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:46:00 -
Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: Gururluyuz, kökleri kazınsın

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Terörist Şişman'ın, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun da yer aldığı 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planladığı ve eyleme katıldığı belirlendi.

"Bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum"

Şehidin Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Sultan Aydın, AA muhabirine, teröristin operasyonla etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Tabii ki gururluyuz, kökleri kazınsın. Bir değil binlerce annenin yüreği yandı, binlerce evlatlarımız babasız büyüyor." dedi.

"İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum"

Yüreğinin operasyona katılan güvenlik güçleriyle birlikte attığını anlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum. Mutluluk gözyaşları olur bu inşallah. Bundan sonra da inşallah şehit haberi gelmez, başka annelerin de yüreği yanmaz. Dimdik ayaktayız, bizi hiçbir terör örgütü yıkmadı, yıkamaz ve yıkılmayız. Bir can verirsek binlerce can arkamızdan destektir. Bu vatana binlerce evlat gönderebiliriz. Şehit annesi, oğlunu hiçbir zaman unutmaz, unutulacak bir evlat değil. Tuğrul, küçüklüğünden beri gurur verici bir evlattı. Oğlumun 7 yedi yaşında kızı, bana hesap soruyor; 'Babaanne neden babamı uzman yaptınız diyor, keşke babam petrolde çalışsaydı markette çalışsaydı başımda dursaydı' diyor. Bu evlatların, bu dünyada da öbür dünyada da hesabını verecekler."

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