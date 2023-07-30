  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyi Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Şok açıklama

Uzman isim, "Boşverin altını-doları! Şimdiden onu ufak ufak alın" diye duyurdu! Öyle bir fırlayacak ki...

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlar belli oldu! İphone kullananlar şaşkın…

Kılıçdaroğlu devreye girdi! Akbelen provokasyonunda yeşil katillerinden takiyye

Taksiyi taradılar! Şoför öldü, yolcular yaralandı

TMSF'den dev satış! İhale bedeli...

Seçimlerden önce göklere çıkartıyordu şimdi yerin dibine sokuyor! Kılıçdaroğlu gittiği her yerde halkın hedefinde olacak

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

Donald Trump'tan Joe Biden'a: APTAL O.. ÇOCUĞU ABD siyasetinde son durum
Yaşam Konyalı Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı vefat etti
Yaşam

Konyalı Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-07-30 19:08:00 -
Konyalı Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı vefat etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi ilahiyat Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Mustafa Uzunpostacı vefat etti. Uzunpostalcı, fikri ve ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, seminer, panel ve eğitim programlarına katılıyordu.

Cenaze namazı 31 Temmuz Pazartesi günü Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camiinde kılınacak ve Hacıfettah mezarlığında toprağa verilecek.

Mustafa Uzunpostacı kimdir?

Konya'da 1939 yılında dünyaya gelen Mustafa Uzunpostalcı, 1951'de Konya İmam Hatip Okuluna başlayıncaya kadar bazı hocalardan Kur'an-ı Kerim dersleri aldı.
Uzunpostalcı, 1958'de Konya İmam Hatip Okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde öğrenim gördü. Hukuk ve İslam Hukuku 1-2 kitaplarının yanı sıra Ebu Hanife'nin hayatını anlatan bir kitap kaleme alan Uzunpostalcı, yüksek İslam enstitülerinin ilahiyat fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.Uzunpostalcı, 1993-1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı, 2006'da emekliye ayrıldı.Mustafa Uzunpostalcı, fikri ve ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, seminer, panel ve eğitim programlarına katılıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23