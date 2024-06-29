Konya'dan beyaz petrol fışkıracak! Herkes şaşkın ama tüm emareler bunu gösteriyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yazla Mah. Rn:Ara.42.00.2021.Jeo.10 (ER:3410387) ruhsat numaralı sahada Yediyol Turizm A.Ş. tarafından jeotermal kaynak arama ve çıkarma faaliyeti yapılması planlanıyor. Projenin değeri 17,5 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Proje kapsamında toplam 775 hektarlık sahada belirlenen 3 ayrı alanda 5’er adet olmak üzere toplamada 15 adet sondaj noktası açılacağı düşünülmekte olup ısıl gücü 8,4 MWe olacak. Arama çalışmalarının sona ermesi ile jeotermal kaynağa ulaşılarak olumlu sonuç alınırsa kuyu ağzı vana kullanılarak kapatılıp kontrol altına alınacak. Olumlu sonuç alınırsa çıkacak olan suyun sıcaklık değerlerine göre proje sahibi tarafından uygun projede kullanılacak.

Yeterli verimli suya ulaşılması halinde verimli olmayan kuyular reenjeksiyon kuyuları olarak kullanılacak. Bu kapsamda 3 adet reenjeksiyon kuyusu açılması planlanıyor. Jeotermal kaynak arama çalışmaları için proje alanında yüzeyden yeraltına doğru sondaj makinesi ile 1.350 ± 150 m derinliğinde, tahmini sıcaklıklığı 50 0C, tahmini debisi 40l/sn olmak üzere ihtiyaç durumuna göre sondaj açılacak.

Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen jeotermal kaynak rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak, kaynakların uygun görülmesi durumunda da üretim aşamasına geçilecek.

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Kaynak: Enerji Günlüğü