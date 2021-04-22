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Gündem Konya'daki 'Süt banyosu' davası sanıkları mahkemede bakın ne dediler!
Gündem

Konya'daki 'Süt banyosu' davası sanıkları mahkemede bakın ne dediler!

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınıp, tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) ilk kez hakim karşısına çıktı. 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iki arkadaş haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:37:00 -
Konya'daki 'Süt banyosu' davası sanıkları mahkemede bakın ne dediler!

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında süt toplama merkezinde süt banyosu yapan çalışanların videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Ekipler firmanın faaliyetine son vererek 13 bin 934 lirada idari para cezası kesmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki arkadaş 6 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İki arkadaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, iki arkadaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

 

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Yorumlar

HER SEY SAKAT

"her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan" BU TUR SUCLAR TOPLU KATLIAMA GIRER, SOYKIRIMA GIRER, TOPLU KATLIMA 2 YIL CEZA OLUR MU BRE ANGUTLAR SURUSU? EN AZ IDAM OLMALIDIR
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