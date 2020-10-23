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Aktüel Konya'daki silahlı kavga
Aktüel

Konya'daki silahlı kavga

Yeniakit Publisher
2020-10-23 01:17:39 -
Konya'daki silahlı kavga

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mücahit Ü. (18) taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada ağır yaralanan Mustafa Ü'nün, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

- Olay

Beyşehir ilçesi Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde 17 Ekim'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Mustafa Ü. ile Mücahit Ü, Konya'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınanlardan Mustafa Ö. (37) tutuklanmıştı.





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