  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'daki Karaburun Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:57:50 -
Konya'daki Karaburun Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 4 kilometrelik Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, bine yakın şezlong ve şemsiyesiyle ziyaretçilerine deniz keyfi yaşatıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılan plaj, yerli turistlere ev sahipliği yapıyor.

Toroslar'dan akan yağmur ve kar suları ile yer altı su kaynaklarından beslenen, adaları ve orman örtüsüyle kaplı dağlarla görsel bütünlük oluşturan Beyşehir Gölü, Konya ve çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak yerleri arasında geliyor.

Yeşil ile mavinin iç içe olduğu Beyşehir sahilinde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi olan Karaburun Plajı, yapılan düzenlemelerin ardından tatil beldelerini aratmıyor. Plaj, kumu, denizi andıran görüntüsü ve manzarasıyla dikkati çekiyor.

Gölde, plaj keyfinin yanı sıra, adrenalin sporları da motorlu aletlerle yapılıyor.

Şu an için 4 kilometrelik bölümü kullanılan plajda, ilerleyen zamanlarda 12 kilometreye kadar varan alanda hizmet verileceği öğrenildi.

Beyşehir Gölü'nün çevresi karavan-kamping alanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.

Plajda eğlenmeye gelen Şakir Çetiner, bölgenin adeta İç Anadolu’nun denizi olduğunu belirterek, herkesin gelip görmesini istediğini söyledi.

Vatandaşlardan Kasım Şahin de plajda şezlonglardan duşlara kadar her türlü imkanın çok ucuza sağlandığını dile getirerek, "Aslında bir deniz gibi. Denizde ne varsa bu gölde de var. Antalya yerine buraya geliyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor
Dünya

İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor

İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nüklee..
Erdoğan uyarmıştı! Yine hepsi bir araya geldi
Ekonomi

Erdoğan uyarmıştı! Yine hepsi bir araya geldi "Türkiye'nin kaçması zor olacak"

Türkiye’nin ekonomik saldırılara gösterdiği direnç şer odaklarını şaşkınlığa sürüklerken yapılan spekülasyonlarla Türk ekonomisinin altının ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı