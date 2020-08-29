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Aktüel Konya'daki Düden Gölü kurudu
Aktüel

Konya'daki Düden Gölü kurudu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:24:35 -
Konya'daki Düden Gölü kurudu

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan, "kuş cenneti" olarak da bilinen Düden Gölü ve yakınındaki Küçük Göl kurudu.

Suyu hafif tuzlu olan ve 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, batısındaki Değirmenözü Deresi yoluyla ilçenin kanalizasyon arıtma tesisinden gelen su ve çevresindeki küçük pınarlardan besleniyor. 1992 yılında sit alanı ilan edilen bölgede, tatlı sudan oluşan Küçük Göl de bulunuyor.

Su kuşları için üreme ve göç dönemlerinde uğrak yeri olan Düden Gölü, canlılığını koruduğu aylarda yaz ördeği, flamingo, Macar ördeği, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 kuş türünü barındırıyor.

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi üzerine Düden Gölü ve Küçük Göl tamamen kurudu. Göç mevsiminin başlamasıyla binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, su kuşları da terk etti.

- "Flamingolar ve çeşitli kuşlar vardı"

Bölgede göl kenarında ağaç yetiştiren 80 yaşındaki emekli öğretmen İhsan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki göl arasında 26 haneli yaylamız vardı. Ben burada doğmuşum. Göl bir insan boyu derinliğindeydi. Flamingolar ve çeşitli kuşlar vardı. Bu göl daha önce de iki kere kurumuştu. Şimdi de gördüğünüz gibi üçüncü kez kurudu." diye konuştu.

Gölün kurumasıyla kuşların da artık bölgeye uğramadığını anlatan Yücel, "Göle devletimizin sahip çıkmasını istiyorum. Barajlardan su takviyesi yapılsın, balık olsun, insanımıza yararlı hale gelsin. Buraya değer verilsin." dedi.

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