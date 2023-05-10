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Gündem Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama
Gündem

Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-10 09:44:00 -
Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Konya’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kulu- Konya’da 4,1 deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlü doğrultu atımlı süreksiz faylar var. Muhtemelen Eskişehir Fay zonuna ait. Sevgiyle”


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