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Aktüel Konya'daki ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu
Aktüel

Konya'daki ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu

Lavanta üreticisi Barış Yaveroğlu: - "Etrafta mermer ve taş ocakları, sanayi, fabrikalar var ama bunların içinde, insanların modunu değiştirilebileceği, sakinleştirici bir etki alabileceği, rahatlatıcı, huzur verici bir ortam yaratmak istiyoruz" - "Bölgenin hazirandan itibaren lavanta kokmaya başlamasını umuyoruz. Bu bahçe lavanta çiçekleri açmaya başladıktan sonra bir cazibe merkezi olarak ziyaretçi çekmeye başlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:00:54 -
Konya'daki ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu

KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR - İstanbul'da yaşayan turizmci Barış Yaveroğlu, salgın sürecinde şehir yaşamının zorluğu üzerine ata toprakları olan Konya'ya dönerek, kentin en büyük kapalı lavanta bahçesini kurdu.

İstanbul'da doğup büyüyen, turizm şirketi sahibi Yaveroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hem iş hem de sosyal yaşamının zorlaştığı gerekçesiyle köyüne göç edip tarımla uğraşmaya karar verdi.

Eniştesi Mete Durna ile görüşüp birlikte lavanta bahçesi kurma kararı alan Yaveroğlu, Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesi'nde 97 bin metrekarelik alanda bahçesini kurdu.

Yaveroğlu, AA muhabirine, şu anda alanın 50 bin metrekaresine ekim yaptıklarını söyledi.

Ekmek üzere 110 bin lavanta fidesi aldıklarını aktaran Yaveroğlu, "Biz, lavanta distilasyon ünitesi kurup bir marka altında ürünlerimizi kendimiz üreterek perakende olarak satmayı, elde edeceğimiz katma değeri de köyümüzde tutmayı planlıyoruz." dedi.

Lavanta sayısını çoğaltmayı, sonrasında da yöre insanıyla paylaşmayı planladıklarını anlatan Yaveroğlu, mahalle sakinlerinin geleneksel tarımı sürdürmesinden yana olmadıklarını vurguladı.

Yaveroğlu, "Babalarımız, dedelerimiz ne yapıyorsa şu an tarım yapanlar da bölgede aynısını yapmaya devam ediyor. Ben bu anlamda gelişime ve modernizasyona açık olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da ürettiğimiz lavanta fidelerini onlara ücretsiz vermeyi teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.

Damıtma ünitesinde lavanta yağının çıkarılmasında çiftçilere yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getiren Yaveroğlu, bölgede herkesi mutlu edecek bir projeyi hayata geçirmeyi umut ettiklerini belirtti.

- "Buraya hayallerimizdeki vaha olarak bakıyoruz"

Şehir hayatından kaçıp köy hayatıyla huzur bulduklarını ifade eden Yaveroğlu, şöyle konuştu:

"Burası, ilçenin organize sanayi bölgesinin de bulunduğu, bacaların tüttüğü bir bölge. Biz buraya bir nevi hayallerimizdeki vaha olarak bakıyoruz. Etrafta mermer ve taş ocakları, sanayi, fabrikalar var ama bunların içinde, insanların modunu değiştirilebileceği, sakinleştirici bir etki alabileceği, rahatlatıcı, huzur verici bir ortam yaratmak istiyoruz. Umarım bunda başarılı oluruz. Bölgenin hazirandan itibaren lavanta kokmaya başlamasını umuyoruz. Bu dönemde bebek lavantalarımız çiçeklenecek ve buralar buram buram lavanta kokmaya başlayacak. Bu bahçe lavanta çiçekleri açmaya başladıktan sonra bir cazibe merkezi olarak ziyaretçi çekmeye başlayacak.

Biz ilk etapta bahçemizi ziyaretçilere ücretsiz açmayı düşünüyoruz. Bahçemizi gelip gezmek, fotoğraf çekmek isteyenleri burada çardaklarımızda ağırlayıp, bir lavanta çayı ya da lavantalı limonata ikram etmek istiyoruz ki burada böyle bir turizm, trafik hareketliliği olsun, bundan da köyümüz fayda sağlasın."

Bayavşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi ise lavanta bahçesi yatırımı dolayısıyla mahalle olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Lavantanın yöreye çok değer katacağını kaydeden Çerçi, "Bunun mahalle sakinlerimize de faydası olacak. Burdur'a gidip Salda Gölü'nü gezdikten sonra lavanta bahçelerine uğrayanlar, artık Beyşehir Gölü'ne geldiklerinde mahallemize de lavanta bahçelerini görmek için gelecekler. Mor renklere kavuşmanın ve bu kokuyu almanın bize, bölgemize çok iyi geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.


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