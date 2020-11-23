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Aktüel Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanığı tahliye edildi
Aktüel

Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanığı tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:45:01 -
Konya'daki altın dolandırıcılığı davasının sanığı tahliye edildi

KONYA (AA) - Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen sanığın, yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Musa Göksu, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Musa Göksu, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi, kimseyi kandırma amacıyla hareket etmediğini savundu.

Göksu, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Göksu'nun, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

Konyalı 15 esnaf, 24 Temmuz'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında aranan Göksu, İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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