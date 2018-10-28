THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Konya'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Yunus Emre Kaya (14) yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:43
Konya'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Seydişehir- Beyşehir yolu Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viraja, iddiaya göre, hızlı giren İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın (47) kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen Ayşenur Çırak yönetimindeki 07 LUM 41 plakalı otomobil de Yılmaz'ın otomobiline çarptı. Zincirleme kazada şarampole devrilen araçtaki Yunus Emre Kaya, yaşamını yitirdi. Sürücü İlyas Kaya ve Mürüvvet Kaya (29), Kemal Erdinç (14) ile diğer sürücü Mehmet Yılmaz ve yanındaki Hasan Kadir Tüfekci (26) ile sürücü Ayşenur Çırak ve araçta bulunan Şerife ve Şifa Kozanay, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatldı. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:43
  1. Konya
  2. Trafik kazası
  3. zincirleme kaza
  4. Ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide kanseri bizde ilk 5'te
    1. Mide kanseri bizde ilk 5'te
    2. Soğanın kulakta ne işi var?
    3. Dişlerinizin beyaz kalması için...
    4. Jandarmadan PKK operasyonu! Çok sayıda..
    5. Irak'ta sel felaketi! Onlarca ev sular..
    6. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 14..
    7. Flaş iddia! Gizli pazarlık yapıyorlar
    8. Umman Sultanı'ndan Abbas'a mektup
    9. Sokaklarımız vardı bizim..
    10. Bıçakladığı eski eşiyle selfie çekti,..
    11. İç ve dış toksinlerle mücadele
    12. İspanya Rallisi'nde kazanan Sebastien..
    13. Park halindeki TIR yandı
    14. Konya'da zincirleme kaza! Ölü ve..
    15. Galatasaray Başkanı Cengiz'den UEFA ve..
    16. Fenerbahçe maçta Dirar tatilde!
    17. Golcü isimden Galatasaray itirafı:..
    18. Avrupa'nın en büyük bahçesi o şehre..
    19. 49 ayrı suçtan aranan dolandırıcı..
    20. Ticaret Bakanı müjdeyi verdi! Artık..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”