Konya’da zehir tacirlerine dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde suç oranı yüksek olan ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bölgelere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Konya’ya atanarak görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’un öncülüğünde son zamanların en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Karabulut, operasyon öncesinde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldiği ekiplere yönelik bir konuşma yaptı. Karabulut, “Girişiniz polise yakışır ve polisin, devletin onurunu koruyacak şekilde olacak. Suçlulara da göz açtırmamak için gerekli hassasiyeti ve itinayı göstereceğinize eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Polisiz biz, 7/24 görevliyiz. Bu işi de geleceğimizi kurtarmak adına yapacağız. Herkesin çocuğu var, hepimizin anası, babası, kardeşi var. Onları zehirleyen tacirlere de göz açtırmamanızı, onlara gereken neyse yapmanızı hepinize öneriyorum” diyerek personeli operasyona uğurladı.

15 eve özel harekat destekli baskın

Emniyet Müdürü Karabulut'un konuşmasının ardından harekete geçen 45 ekip, 3 çevik kuvvet timi, 5 özel harekat timi ve 150 personel, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tüm mahalleyi ablukaya alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Ardından belirlenen adreslere özel harekat ekipleri eşliğinde baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 parça sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça eroin maddesi, 2 parça metamfetamin maddesi, 42 adet sentetik uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun başından sonuna kadar her anını takip eden İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon anında da ablukaya alınan mahalleyi sokak sokak gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Operasyon anında havadan ve karadan yapılan çekimlerin görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı.