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Gündem Konya'da yürekler ağza geldi: 17 işçi yaralı
Gündem

Konya'da yürekler ağza geldi: 17 işçi yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde servis midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 14:54:00 -
Konya'da yürekler ağza geldi: 17 işçi yaralı

Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdullah Ö. idaresindeki 42 GBJ 40 plakalı servis midibüsü, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halindeyken Esentepe Mahallesi Süleymanbey Caddesi'nde Mehmet Zeki Ç. yönetimindeki 23 DE 130 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan midibüsteki 17 işçi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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