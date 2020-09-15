  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı
Aktüel

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:13:21 -
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aykut Yücel (40) idaresindeki 42 ADN 533 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunun Selvili Mahallesi girişinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Koç'a (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Koç, ağır yaralandı.

Yaralı bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı