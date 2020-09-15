Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Aykut Yücel (40) idaresindeki 42 ADN 533 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunun Selvili Mahallesi girişinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Koç'a (50) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Koç, ağır yaralandı.
Yaralı bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.