Konya’da yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2022 Perşembe Konya’da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı m?

Meteoroloji 1 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlarken, Meterolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir, Denizli, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Bolu, Van, Erzurum, Hakkari... Meteoroloji sitesinde yer alan uyarıya göre kar yağışı Ankara’nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir’in kuzeyi, Çankırı’nın güneyi ve Çorum çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Meteoroloji Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olacağını belirtti. Bu bölgelerde tipi de zaman zaman etkili olacak.

Yarın Konya’da okular tatil mi?

Bu akşam saatlerinde yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışının ardından Konya'da okulların tatil edilebileceği konuşuluyor. Peki Konya'da yarın okulllar tatil mi? Konya'da ilkokullar, ortaokullar ve liseler için 3 Mart 2022 Perşembe gününe ilişkin kar tatiline ilişkin Konya Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.