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Gündem Konya'da uyuşturucuya temmuz darbesi: 14 tutuklama
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Konya'da uyuşturucuya temmuz darbesi: 14 tutuklama

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Konya'da uyuşturucuya temmuz darbesi: 14 tutuklama

Konya’da jandarmanın temmuz ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Temmuz tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 47 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 101 bin 513 kök haşhaş, 50 bin 213 kök kenevir, 5 bin 402 adet sentetik ecza hapı, bin 216 gram bonzai, 190 gram kubar esrar, 45 adet bonzai emdirilmiş peçete 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 61 şüpheli şahıstan 47 ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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