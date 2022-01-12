  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:35:00 -
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya-Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde Akşehir’de birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

52 Polisin katıldığı operasyonda Y.G, B.V, Y.K, M.D, M.S.T, M.Ç, E.U, M.Ö, R.A, E.D, S.Ö, F.A, H.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

S.Ö, H.Y, F.A. ile F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ö. ve H.Y. tutuklandı, F.A. ile F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay