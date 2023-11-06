Konya’da üniversitelerden İsrail ürünlerine Boykot Kararı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlüklerinden yapılan açıklamada üniversite yerleşkesi içerisindeki kantin ve kafeteryalarda İsrail'in Filistin'i işgaline destek veren markaların ürünlerini artık satmayacaklarını duyurdu.



Konu ile ilgili Selçuk Üniversitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde; “ Selçuk Üniversitesi tesislerinde boykot var! Selçuk Üniversitesi ailesi olarak Filistin’de yaşanan insanlık suçuna karşı sessiz kalmıyor, sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışını yapmıyoruz!” ifadelerine yer verildi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden de boykot ile ilgili şu açıklama yapıldı, “ Necmettin Erbakan Üniversitesi kantinlerinde Filistin’de insanlık suçu işleyen İsrail’e ait, İsrail menşeili ürünlere ve bu insanlık suçuna doğrudan veya dolaylı olarak destek verdiği bilinen markalara yer yok ?”