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Aktüel

Konya'da traktör devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:39:04 -
Konya'da traktör devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halil İbrahil Erkul (32) idaresindeki römorklu traktör, Akisse Mahallesi'nde devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Erkul ile römorkunda bulunan Sabriye Erkul (65), Ayşe Erkul (27), Mustafa Erkul (16), Faik Erkul (14), Muhammed Mustafa Erkol (12), Kübra Erkul (10) Güllü Nur Erkul (9) ve Zekiye Sena Kıymat (12) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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